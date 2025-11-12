به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا پانزدهم آبان‌ماه، در حوادث ناشی از واژگونی وسایل نقلیه در سطح استان، ۲ هزار و ۶۲ نفر دچار مصدومیت شدند.

در مدت یادشده، افزون بر ثبت ۲۰۶۲ مصدومیت ناشی از واژگونی خودرو، ۱۷ نفر نیز در صحنه حادثه و بر اثر شدت جراحات ناشی از این حوادث تلخی جان خود را از دست دادند.

اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی از رانندگان محترم درخواست کرد با رعایت سرعت مطمئنه و قوانین رانندگی، از روی دادن چنین حوادثی پیشگیری کنند.