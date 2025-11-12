پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۱ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
تیتر اخبار مهم امروز روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«داون نیوز»
- عملیات پاکسازی دانشکده افسری شهر وانا از تروریستها با موفقیت انجام شد / ۵۵۰ دانشجو نجات یافتند
- پاکستان: جامعه جهانی مانع انتقال غیرقانونی سلاح به تروریستهای مستقر در افغانستان شود
- پاکستان و انگلیس در زمینه مبارزه با پولشوئی و فساد مالی تفاهمنامه همکاری امضا میکنند
- تدابیر امنیتی در پایتخت پاکستان پس از انفجار انتحاری روز سه شنبه در نزدیک دادگاه منطقهای اسلام آباد تشدید شده است
«اکسپرس نیوز»
- پارلمان ملی پاکستان امروز بیست و هفتمین متمم قانون اساسی این کشور را به رای گیری میگذارد
- وزیر دفاع پاکستان از احتمال عملیاتهای نظامی علیه تروریستهای مستقر در افغانستان خبر داد
- آمریکا، چین، ترکیه و سازمان ملل انفجار انتحاری در اسلام آباد را محکوم کردند
- ابزار همدردی پاکستان با ترکیه پس از حادثه سقوط هواپیمای نظامی این کشور
«دنیا نیوز»
- لاهور مرکز ایالت پنجاب همچنان در فهرست سه شهر آلوده جهان از نظر شاخص کیفیت هوا قرار دارد
- دو تروریست تحت تعقیب نیروهای امنیتی در شهر بنو از نواحی ایالت خیبرپختونخوا بازداشت شدند
- ایران: اتهامات ناتو علیه همکاری با روسیه و آسیب به قوانین بینالمللی بیاساس است
- با وجود توافق آتشبس حملات اسرائیل ادامه دارد؛ در ۳۱ روز اخیر ۲۴۲ فلسطینی به شهادت رسیدهاند
مهمترین عناوین امروز روزنامههای ترکیه
حریت
فاجعه برای هواپیمای نظامی هرکول/ پرسنل نظامی جان باختند
درخواست ۲۴۳۰ سال حبس برای امام اوغلو
دولت باغچلی: آتاتورک آبروی جمهوریت است
یک میلیون مراجعه در روز نخست نهضت ملی مسکن
صباح
ماتم در ترکیه / فاجعه برای هواپیمای نظامی / ۲۰ پرسنل جان باختند
بزرگترین فساد مالی ترکیه در شهرداری استانبول / درخواست ۲۴۳۰ سال حبس برای امام اوغلو
فساد مالی ۱۶۱ میلیارد لیر در شهرداری استانبول
نفس
آتش به قلبهایمان افتاد / فاجعه برای هواپیمای نظامی با ۲۰ کشته
۱۸ اتهام و درخواست ۲۴۳۰ سال حبس برای امام اوغلو
پرونده انحلال حزب جمهوری خلق به دیوانعالی ارائه شد
سوزجو
از کیفرخواست ۳۹۰۰ صفحهای برای ۴۰۲ مظنون پرونده فساد مالی شهرداری استانبول؛ ۲۳۵۲ سال حبس و بستن حزب جمهوری خلق بیرون آمد
دلمان سوخت/۲۰ قهرمان نیروهای مسلح در فاجعه هواپیمای باری جان باختند
سومین موج پرونده شرط بندی به مربیها و مدیران جامعه فوتبال میرسد
جمهوریت
قلبمان سوخت / هواپیمای نظامی در گرجستان سقوط کرد
کیفرخواست امام اوغلو با درخواست ۲۴۳۰ سال حبس آماده شد
کیفرخواست امام اوغلو بمنزله مهندسی سیاسی است
تورک گون
۲۰ پرسنل نظامی ترکیه در فاجعه سقوط هواپیمای باری جان باختند
کیفرخواست امام اوغلو آماده شد
مراجعه یک میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن در روز نخست
ترکیه
سقوط مشکوک هواپیمای نظامی ترکیه در گرجستان
کیفرخواست بزرگترین پرونده فساد مالی ترکیه آماده شد
ساختمان مرکزی حزب جمهوری خلق در استانبول با پول رشوه خریداری شده است
استقبال میلیونی از نهضت ملی مسکن
ینی شفق
دلمان آتش گرفت / سقوط هواپیمای نظامی ترکیه در گرجستان با ۲۰ جان باخته
کیفرخواست امام اوغلو آماده دش/۱۴۳ اتهام با ۱۶۰ میلیارد لیر فساد مالی
امام اوغلو حزب جمهوری خلق را هم سوزاند
قرار
فاجعه جانکاه برای هواپیمای نظامی ترکیه در گرجستان/ ۲۰ پرسنل جان باختند
از کیفرخواست امام اوغلو بستن حزب جمهوری خلق بیرون آمد
قیمت مواد غذایی در ترکیه ۷ برابر قیمت جهانی است
آکشام
آتش به قلبهایمان افتاد/ سقوط هواپیمای نظامی با ۲۰ کشته
امام اوغلو با فساد مالی بدنبال تصاحب جمهوری خلق بود
استقبال میلیونی از نهضت ملی مسکن در روز اول مراجعات
عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
تایمز:
تعداد افرادی که از مزایای حمایت اجتماعی بهرهمند هستند، اما الزامی برای جستوجوی کار ندارند، از مرز چهار میلیون نفر عبور کرده است. این رقم بالاترین میزان از زمان آغاز اصلاحات نظام رفاهی کشور است.
دیلی میل:
با تیتر «روزانه هزار شغل از بین میرود» به انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت پرداخته و نوشته است که افزایش مالیاتها فشار سنگینی بر مشاغل و کارگران وارد کرده است.
دیلی اکسپرس:
گزارش داده که بیش از چهار میلیون نفر از دریافتکنندگان کمکهزینه معیشتی از تعهد یافتن شغل معاف شدهاند؛ کارشناسان هشدار دادهاند این روند میتواند وابستگی به کمکهای دولتی را افزایش دهد.
گاردین:
این روزنامه نوشته است که ممکن است «استارمر» پس از ارائه بودجه پیشِرو با چالشی برای رهبری حزب کارگر روبهرو شود؛ گمانهزنیهایی وجود دارد مبنی بر اینکه «وس استریتینگ» در حال تدارک اقدامی برای برکناری اوست.
با این حال، گاردین افزوده است، وزیر بهداشت این موضوع را بهطور قاطع تکذیب کرده است.
مترو:
این روزنامه تصویری از زنی را در صفحه نخست خود منتشر کرده که روز سهشنبه به علت دست داشتن در بزرگترین پرونده پولشویی تاریخ بریتانیا به زندان محکوم شد.
در گزارش آمده است که «ژیمین چیان»، طراح و رهبر اصلی یک کلاهبرداری عظیم با ارز دیجیتال به ارزش پنج و نیم میلیارد پوند، به ۱۱ سال و هشت ماه حبس محکوم شده است.
فایننشال تایمز:
«ریچل ریوز» پیش از ارائه بودجه ماه جاری با ضربهای سیاسی روبهرو شده، زیرا تازهترین آمارها از کاهش رشد دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری حکایت دارد.
همچنین با توجه به رکود محسوس در فعالیتهای اقتصادی، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه آینده برای تقویت اقتصاد ضعیف کشور افزایش یافته است.
مهمترین عناوین خبری روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»:
- امارت اسلامی افغانستان انفجارها در دهلی نو و اسلام آباد را محکوم کرد.
- گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه افغانستان با همتای قزاقستانی.
- وزیر امور مهاجرین: در توزیع زمینهای شهرکها برای مهاجران باید اصول رعایت شود.
روزنامه دولتی «شریعت»:
- در نشست کابینه افغانستان، طرحهای توسعهای و عواید غیر مالیاتی مورد بحث قرار گرفت.
- امارت اسلامی افغانستان انفجار در پایتخت هند را به شدت محکوم کرد.
- معاون مبارزه با مواد مخدر: فروش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به صفر رسیده است.
- تاجیکستان به مخالفان امارت اسلامی افغانستان اجازه فعالیت نمیدهد.
- قزاقستان تعهد خود را برای همکاری دوجانبه با افغانستان تجدید کرد.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- شهباز شریف: طالبان باید درک کنند که صلح فقط از طریق مهار «تی تی پی» حاصل میشود.
- انفجار در اسلام آباد، خواجه آصف: امید بستن به مذاکره موفق با حاکمان کابل بیهوده است.
- طالبان، حملات اخیر در پاکستان را محکوم کرد.
- انسداد گذرگاه تورخم، روزانه دو و نیم میلیون دلار به تاجران خسارت وارد میشود.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- خواجه آصف: احتمال حمله بر پناهگاههای تروریستی در افغانستان وجود دارد.
- سازمان همکاریهای اسلامی صد هزار دلار به زلزله زدگان افغانستان کمک کرد.
- برنامه جهانی غذا: زنان در افغانستان به دلیل سوء تغذیه، شاهد مرگ فرزندان شان هستند.
- طالبان، انفجار در اسلام آباد را محکوم کرد.