اعمال تخفیف ۵۰ درصدی صدور پروانه تأسیسات گردشگری در خرمآباد
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان از اعمال ۵۰ درصد تخفیف در عوارض صدور پروانه ساختمانی برای تأسیسات گردشگری در شهر خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری استان و ترغیب سرمایهگذاران بخش خصوصی، پروانه ساختمانی برای تأسیسات گردشگری از جمله هتل، هتلآپارتمان، مهمانپذیر، سفرهخانههای سنتی و مراکز تفریحی و سرگرمی با همکاری شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر خرمآباد، با ۵۰ درصد تخفیف در عوارض صادر میشود.
حجتاله عباسیان افزود: همچنین در شهرستان الیگودرز، عوارض تغییر و تعیین کاربری برای ایجاد تأسیسات گردشگری با ۶۰ درصد تخفیف محاسبه خواهد شد.
وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از سرمایهگذاران، تسهیل فرآیند ساخت تدسیسات گردشگری، رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت اقامتی و تفریحی استان لرستان عنوان کرد.