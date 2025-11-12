معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از اعمال ۵۰ درصد تخفیف در عوارض صدور پروانه ساختمانی برای تأسیسات گردشگری در شهر خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان و ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، پروانه ساختمانی برای تأسیسات گردشگری از جمله هتل، هتل‌آپارتمان، مهمان‌پذیر، سفره‌خانه‌های سنتی و مراکز تفریحی و سرگرمی با همکاری شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، با ۵۰ درصد تخفیف در عوارض صادر می‌شود.

حجت‌اله عباسیان افزود: همچنین در شهرستان الیگودرز، عوارض تغییر و تعیین کاربری برای ایجاد تأسیسات گردشگری با ۶۰ درصد تخفیف محاسبه خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیند ساخت تدسیسات گردشگری، رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت اقامتی و تفریحی استان لرستان عنوان کرد.