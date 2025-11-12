­سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی گفت: همایش «یوزپلنگ ایرانی» شهرستان جاجرم به‌عنوان یکی از رویداد‌های شاخص زیست‌محیطی و گردشگری، در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد دیناری افزود: در راستای حفاظت مشارکتی از یوزپلنگ ایرانی، طی سال‌های گذشته سه دوره از این همایش با حضور محیط‌بانان، جوامع محلی، همیاران و دوستداران محیط‌زیست برگزار شده است. این رویداد با هدف آگاهی‌بخشی، بررسی چالش‌ها و ارتقای مشارکت مردمی در حفاظت از محیط‌زیست برگزار می‌شود.

ثبت این همایش در تقویم رویدادهای گردشگری، در راستای اجرای راهبرد «ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویداد» از سند تحول دولت انجام شده است.

دیناری ادامه داد: پناهگاه حیات‌وحش میاندشت جاجرم با وسعت ۸۵ هزار هکتار، قدیمی‌ترین منطقه حفاظت‌شده کشور و زیستگاه امن یوزپلنگ ایرانی به شمار می‌رود.

همایش «یوزپلنگ ایرنی» با شماره ۱۰۴۱۱۱۱۸۵ در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.