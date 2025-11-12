سایت نسل چهارم همراه اول در روستای چنار شهرستان فریمان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار فریمان گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تحقق عدالت دیجیتال و به منظور ارائه خدمات اینترنت پرسرعت و ایجاد پوشش تلفن همراه در تمام مناطق، سایت BTS همراه اول روستای چنار از توابع این شهرستان با تکنولوژی ۴ G راه اندازی شد.

مهدی ناصری افزود: از این پس مشتریان همراه اول میتوانند از اینترنت پرسرعت و خدمات مخابراتی این سایت بهره‌مند گردند.

او اظهار کرد: با راه‌اندازی این سایت، ساکنان روستا‌های چنار، ایرآباد و گنگک به اینترنت پرسرعت همراه دسترسی یافته‌اند که زمینه‌ساز ارتقای خدمات آموزشی، بهبود ارتباطات خانوادگی و حمایت از کسب‌وکار‌های محلی خواهد بود.

وی ادامه داد: این طرح با هدف کاهش شکاف ارتباطی و تسهیل دسترسی به خدمات دولت الکترونیک اجرا شده و در ادامه برنامه توسعه ارتباطات روستایی در سطح استان صورت گرفته است.