راه اندازی نسل چهارم همراه اول در روستای چنار فریمان
سایت نسل چهارم همراه اول در روستای چنار شهرستان فریمان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرماندار فریمان گفت: در راستای توسعه زیرساختهای ارتباطی و تحقق عدالت دیجیتال و به منظور ارائه خدمات اینترنت پرسرعت و ایجاد پوشش تلفن همراه در تمام مناطق، سایت BTS همراه اول روستای چنار از توابع این شهرستان با تکنولوژی ۴ G راه اندازی شد.
مهدی ناصری افزود: از این پس مشتریان همراه اول میتوانند از اینترنت پرسرعت و خدمات مخابراتی این سایت بهرهمند گردند.
او اظهار کرد: با راهاندازی این سایت، ساکنان روستاهای چنار، ایرآباد و گنگک به اینترنت پرسرعت همراه دسترسی یافتهاند که زمینهساز ارتقای خدمات آموزشی، بهبود ارتباطات خانوادگی و حمایت از کسبوکارهای محلی خواهد بود.
وی ادامه داد: این طرح با هدف کاهش شکاف ارتباطی و تسهیل دسترسی به خدمات دولت الکترونیک اجرا شده و در ادامه برنامه توسعه ارتباطات روستایی در سطح استان صورت گرفته است.