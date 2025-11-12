پخش زنده
امروز: -
فیلم سینمایی «وقتی همه خواب بودند»، مستند «خراشاد»، مجموعه «داستان یک خانواده» و فیلم «سرقت بزرگ اسلحه»، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت زادروز گلاب آدینه، بازیگر برجسته سینمای ایران، شبکه نمایش با پخش فیلم سینمایی «وقتی همه خواب بودند»، یاد و کارنامه هنری این هنرمند توانا را گرامی میدارد.
فیلم سینمایی «وقتی همه خواب بودند»، به کارگردانی فریدون حسن پور، پنج شنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۹، پخش و روز بعد ساعت۳ بامداد، بازپخش می شود.
این فیلم قصه بی بی سلیمه، مامای پیر و محبوب روستای تازه آباد است که بالاخره پس از سالها انتظار نوبت سفرش به خانه خدا فرا رسیده، بی بی در حال خداحافظی و حلالیت طلبی از اهالی ده است که خبر میرسد اجازه سفر ندارد.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان محمدرضا فروتن، گلاب آدینه، صادق صفایی، غزل شاکری و نازنین فراهانی را نام برد.
مستند «خراشاد»، به کارگردانی احمد نیکفرجام، نویسندگی لیلا علیآبادی و تهیه کنندگی بسیج سازمان صدا و سیما، روایتی مستند از احیای هنر اصیل و فراموششده «توبافی» در روستای خراشاد، از توابع شهرستان بیرجند است.
توبافی، هنری با بیش از ۳۰۰ سال قدمت، سالها در گذر زمان به فراموشی سپرده شده بود، اما با همت و تلاش بانوان پرتلاش روستای خراشاد، نهتنها جان دوباره گرفت، بلکه به جهانیان معرفی شد. امروز خراشاد بهعنوان «روستای جهانی هنر توبافی» در فهرست یونسکو ثبت شده است، افتخاری که روایتگر اراده و پشتکار زنانی است که از دل خاک و تار و پود، جهانی تازه ساختند.
این مستند در قالب ویژهبرنامههای شبکه دو همزمان با رویداد ملی «ایرانجان، خراسان جنوبی ایران»، امروز ساعت ۱۵:۱۵، از شبکه دو پخش میشود
مجموعه «داستان یک خانواده»، از پنجشنبه ۲۲ آبان هر شب ساعت ۲۱:۱۵، میزبان مخاطبان شبکه دو سیماست.
این مجموعه تلویزیونی با کارگردانی کریس آدیسون و با بازی مارتین فریمن، دیزی هگارد، جورج ویکمن، جایدا ایلس، آلان آرماسترانگ، جوانا بیکن، پتریک بلادی و استلا گونت در گونه کمدی ـ درام ساخته شده است.
«داستان یک خانواده»، روایتی صادقانه و گاه تلخ و شیرین از چالشهای تربیت فرزند در دنیای امروز است، جایی که پولس، مردی آرام و خوشقلب، در کنار همسرش آلی گمان میکند میتواند بدون دردسر فرزندانش را تربیت کند، اما در مسیر واقعی زندگی با تضادها، خشمهای پنهان و احساسات متناقض والدین روبهرو میشود؛ احساساتی که گاه میان عشق و درماندگی در نوساناند.
این مجموعه نگاهی انسانی، واقعی و در عین حال طنزآمیز به روابط خانوادگی دارد و میکوشد واقعیت پدر و مادری را نه در قالب کلیشه، بلکه در هیاهوی زندگی روزمره و فشارهای روانی جامعه معاصر به تصویر بکشد.
پنجشنبه ۲۲ آبان، خلاصهای از فصل نخست این مجموعه پخش میشود و از جمعه ۲۳ آبان، ادامه داستان پخش می شود.
فیلم سینمایی «سرقت بزرگ اسلحه»، محصول سال ۲۰۲۲ چین، در گونه پلیسی و مهیج، از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم به کارگردانی «هاو جین»، ماجرای پیچیده سرقت یک محموله برزگ سلاح و نقش مقامات بلندپایه را روایت میکند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «وِن»، افسر جوان امنیت داخلی، برای بررسی پرونده سرقت یک محموله بزرگ از سلاحهای نظامی، وارد ماجرایی پیچیده میشود. تحقیقات او نشان میدهد که نهتنها قاچاقچیان بینالمللی، بلکه شبکهای از چهرههای بلندپایه نظامی و سیاسی نیز در این سرقت دست دارند. با پیشرفت تحقیقات، «وِن» درمییابد پدرش یکی از مظنونان اصلی پرونده است. این کشف، او و همکارش «لین» را درگیر یک تضاد عمیق اخلاقی و خانوادگی میکند.
این فیلم سینمایی جمعه، ۲۳ آبان، ساعت ۱۳:۳۰، پخش می شود.