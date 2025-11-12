بانوی کبدی کار استان مسافر رقابتهای قهرمانی جهان
خبرهایی از حضور بانوی کبدی کار استان در رقابتهای قهرمانی جهان تا بانوی فوتبالیست استان در راه لیگ قهرمانان آسیا را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
ملی پوشان کبدی بیست و چهارم آبان برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان عازم بنگلادش میشوند.
حضور مدرس قزوینی در دوره بینالمللی مینیفوتبال
اولین دوره بینالمللی مربیگری و داوری مینیفوتبال پنجنفره با حضور حدود ۴۰ شرکتکننده از کشورهای مختلف، به مدت سه روز در ترکیه برگزار شد.
در این دوره، بهناز آبک به عنوان مدرس داوران حضور داشت و به آموزش مباحث تخصصی داوری پرداخت.
بانوی فوتبالیست استان در راه لیگ قهرمانان آسیا
مریم دینی فوتبالیست بویین زهرایی به همراه خاتون بم راهی لیگ قهرمانان آسیا در چین شد.
این تیم دوشنبه ۲۶ آبان در نخستین دیدار آسیایی خود به مصاف نماینده هند میرود.