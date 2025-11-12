به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، زهرا خدابنده لو ورزشکار قزوینی در ترکیب نهایی تیم ملی برای مسابقات کبدی قهرمانی جهان قرار گرفت.

ملی پوشان کبدی بیست و چهارم آبان برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان عازم بنگلادش می‌شوند.

حضور مدرس قزوینی در دوره بین‌المللی مینی‌فوتبال

اولین دوره بین‌المللی مربیگری و داوری مینی‌فوتبال پنج‌نفره با حضور حدود ۴۰ شرکت‌کننده از کشور‌های مختلف، به مدت سه روز در ترکیه برگزار شد.

در این دوره، بهناز آبک به عنوان مدرس داوران حضور داشت و به آموزش مباحث تخصصی داوری پرداخت.

بانوی فوتبالیست استان در راه لیگ قهرمانان آسیا

مریم دینی فوتبالیست بویین زهرایی به همراه خاتون بم راهی لیگ قهرمانان آسیا در چین شد.

این تیم دوشنبه ۲۶ آبان در نخستین دیدار آسیایی خود به مصاف نماینده هند می‌رود.