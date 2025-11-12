محمدرضا بابایی در دیدار با وزیر امور خارجه، ضمن تشریح ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد یزد، از وی، برای دیدار با فعالان اقتصادی استان یزد دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در دیداری با عباس عراقچی وزیر امور خارجه، راهکار‌های فعال‌سازی «دیپلماسی استانی» و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه دیپلماسی برای توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری را مورد بحث و بررسی قرار داد.

استاندار یزد در این دیدار، با ارائه گزارشی جامع، یزد را استانی پیشرو و صادرات‌محور با توانمندی‌های گسترده در صنایع استراتژیک مانند فولاد، کاشی و سرامیک، نساجی و شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی کرد.

وی همچنین به پتانسیل‌های ویژه استان یزد در حوزه‌های گردشگری، با توجه به ثبت جهانی شهر یزد و ظرفیت‌های غنی فرهنگی و اجتماعی به عنوان مزیت‌های رقابتی برای تعاملات بین‌المللی اشاره کرد.

بابایی با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان کارآفرینان و دستگاه دیپلماسی، از عراقچی دعوت کرد تا در نشستی با فعالان اقتصادی استان یزد، از نزدیک با توانمندی‌ها و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و صنعتی استان آشنا شود.