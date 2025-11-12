پخش زنده
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: جشنواره قرآنی مدهامتان یکی از برنامههای مهم در تبدیل مساجد به پایگاه قرآنی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، گفت: مسابقههای قرآنی مدهامتان میتواند به مطالبه رهبری در تبدیل مساجد به پایگاه قرآنی، جامه عمل بپوشاند.
حجت الاسلام خاموشی با اشاره به اینکه مسابقههای قرآنی مدهامتان نقش قابل توجهی در تبدیل مساجد به پایگاه قرآنی دارد، افزود: هر گونه بستر رقابت در فعالیتهای قرآنی، فرهنگی و دینی اگر در مساجد توسعه پیدا کند، مطلوب خواهد بود.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر انتقال تجارب قرآنی در مساجد، ادامه داد: مطالبه مقام معظم رهبری این است که هر مسجدی به کانون قرآن از لحاظ روخوانی و روانخوانی، الحان، صوت و تجوید، حفظ و تفسیر قرآن تبدیل شود و خوشبختانه در سالهای اخیر روند رو به رشدی در این زمینه شاهد بودیم و این مسابقهها موید این روند رو به رشد است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه امسال این مسابقهها برای نخستین بار به صورت تیمی و لیگی برگزار میشود، ادامه داد: این اقدام از ابتکارات قابل توجه در این مسابقه هاست که باعث میشود اعضای تیم یکدیگر را کمک کنند، نواقص را به هم تذکر دهند و در نهایت به رشد جمعی منجر میشود.
گفتنی است؛ هفدهمین دوره مسابقههای قرآنی مدهامتان با حضور ۵۷ تیم از اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور از ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه به میزبانی همدان در حال برگزاری است.