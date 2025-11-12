به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات خوزستان گفت: با توجه به استقبال دانشجویان دانشگاه های استان و درخواست برای تمدید ثبت نام در در چهارمین رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان ، پژوهشکده شورای نگهبان با این درخواست موافقت کرد.

ابوالحسن معماری با اشاره به اینکه این رقابت علمی با هدف آشنایی دانشجویان با فعالیت های شورای نگهبان برگزار می‌شود افزود: دانشجویان رشته های حقوق و دیگر رشته های مرتبط با آن می‌توانند در گروه‌های ۴ تا ۶ نفری به همراه یکی از مربیان که از استادان دانشگاه می‌باشد در این رقابت شرکت نمایند.

وی ادامه داد: علاقمندان می توانند تا تاریخ سی ام آبان ماه از طریق پایگاه اینرنتی به نشانی formafzar.com/form/lqje ۹ در چهارمین رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان که در استان های خوزستان، تهران، خراسان رضوی، کرمان و آذربایجان شرقی برگزار می شود، شرکت نمایند.