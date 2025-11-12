رونمایی از پوستر نخستین رویداد سراسری باهنران درسپاه نینوا گلستان
در مراسمی از پوستر نخستین رویداد سراسری باهنران درسپاه نینوا گلستان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: امسال این رویداد با هدف ترویج، تبیین و پاسداشت هویت اسلامی زن مسلمان برگزار خواهد شد.
سردار سید موسی حسینی افزود: فراخوانی از تمام بانوان هنرمند ایران اسلامی به ویژه بانوان گلستانی خواهیم داشت تا با حضور دغدغهمندانه و موثر خود در این رویداد شرکت کنند و آثار خود را در حوزه زنان و خانواده ارائه دهند.
وی گفت : از ظرفیت بانوان هنرمند برای خلق آثار مرتبط با زنان و خانواده بهره خواهیم برد و امسال تمرکز اصلی رویداد بر هنرهای تجسمی است و موضوعات رویداد منطبق بر ضرورتهای فضای جامعه و با توجه به نقشآفرینی موثر زنان در جنگ تحمیلی اخیر انتخاب شده است.
سردار حسینی درباره محتوای رویداد گفت: موضوعات شامل الگوی زن مقاوم با تمرکز بر شخصیت حضرت زینب کبری (س)، پرچمداری زنان و مادران ایرانی در عرصه مقاومت، تجلی زنان و مادران غزه مقاوم، مجاهدت بانوان ایرانی در عرصههای فردی و اجتماعی و تجلیل از زنان شهیده و جریانساز ایران اسلامی است.
وی افزود: قالبهای حضور در رویداد هنرهای تجسمی شامل پوستر، تصویرسازی، نگارگری، کاریکاتور، طراحی و نقاشی، طراحی نشان و حروفنگاری است.
وی درباره روند شرکت هنرمندان گفت: هنرمندان سراسر کشور و استان آثار خود را به دبیرخانههای استانی، که متولی اجرای رویداد در استان بسیج هنرمندان استان است، ارسال کنند.
دبیر رویداد «باهنران» از تلاش دبیران استانی و مسئولان بسیج هنرمندان که پیگیر اجرای رویداد بودهاند، وحمایت بسیج جامعه زنان و معاونت فرهنگی قدردانی کرد و افزود : امیدواریم این همکاریها منجر به حضور پرشور هنرمندان و تولید آثار با کیفیت شود.