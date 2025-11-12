به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: امسال این رویداد با هدف ترویج، تبیین و پاسداشت هویت اسلامی زن مسلمان برگزار خواهد شد.

سردار سید موسی حسینی افزود: فراخوانی از تمام بانوان هنرمند ایران اسلامی به ویژه بانوان گلستانی خواهیم داشت تا با حضور دغدغه‌مندانه و موثر خود در این رویداد شرکت کنند و آثار خود را در حوزه زنان و خانواده ارائه دهند.

وی گفت : از ظرفیت بانوان هنرمند برای خلق آثار مرتبط با زنان و خانواده بهره خواهیم برد و امسال تمرکز اصلی رویداد بر هنرهای تجسمی است و موضوعات رویداد منطبق بر ضرورت‌های فضای جامعه و با توجه به نقش‌آفرینی موثر زنان در جنگ تحمیلی اخیر انتخاب شده است.

سردار حسینی درباره محتوای رویداد گفت: موضوعات شامل الگوی زن مقاوم با تمرکز بر شخصیت حضرت زینب کبری (س)، پرچمداری زنان و مادران ایرانی در عرصه مقاومت، تجلی زنان و مادران غزه مقاوم، مجاهدت بانوان ایرانی در عرصه‌های فردی و اجتماعی و تجلیل از زنان شهیده و جریانساز ایران اسلامی است.

وی افزود: قالب‌های حضور در رویداد هنرهای تجسمی شامل پوستر، تصویرسازی، نگارگری، کاریکاتور، طراحی و نقاشی، طراحی نشان و حروف‌نگاری است.

وی درباره روند شرکت هنرمندان گفت: هنرمندان سراسر کشور و استان آثار خود را به دبیرخانه‌های استانی، که متولی اجرای رویداد در استان بسیج هنرمندان استان است، ارسال کنند.