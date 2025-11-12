به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در حاشیه سومین جشنواره ملی انار و خرمالوی شیراز گفت: با گسترش همکاری بین دستگاه‌ها و مشارکت فعال بخش خصوصی، می‌توان جشنواره انار و خرمالو را به عنوان یک رویداد ملی در تقویم گردشگری کشور ثبت کرد تا هم به رونق گردشگری پایدار کمک کند و هم موجب حمایت بیشتر از باغداران شود.

مهدی پارسایی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند باغ‌های شیراز افزود: در حال حاضر بیش از هزار هکتار باغ انار و خرمالو در شیراز وجود دارد و ۲۱ نوع انار در این منطقه تولید می‌شود که از نظر طعم، رنگ و کیفیت در کشور کم‌نظیر است.

پارسایی تاکید کرد: این ظرفیت‌ها نه‌تنها بخشی از اقتصاد کشاورزی استان را شکل می‌دهند بلکه می‌توانند محور توسعه گردشگری طبیعی، تاریخی و ادبی باشد.

وی افزود: این جشنواره تنها معرفی دو محصول شاخص نیست، بلکه یادآور پیوند تاریخی شیرازی‌ها با باغ و طبیعت است.

سومین جشنواره ملی انار و خرمالو در بوستان شهید رجایی فرهنگ‌شهر شیراز برپا شده و تا ۳۰ آبان ادامه دارد.