پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور گردشگری استانداری فارس گفت: جشنواره انار و خرمالوی شیراز در تقویم گردشگری استان ثبت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در حاشیه سومین جشنواره ملی انار و خرمالوی شیراز گفت: با گسترش همکاری بین دستگاهها و مشارکت فعال بخش خصوصی، میتوان جشنواره انار و خرمالو را به عنوان یک رویداد ملی در تقویم گردشگری کشور ثبت کرد تا هم به رونق گردشگری پایدار کمک کند و هم موجب حمایت بیشتر از باغداران شود.
مهدی پارسایی با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند باغهای شیراز افزود: در حال حاضر بیش از هزار هکتار باغ انار و خرمالو در شیراز وجود دارد و ۲۱ نوع انار در این منطقه تولید میشود که از نظر طعم، رنگ و کیفیت در کشور کمنظیر است.
پارسایی تاکید کرد: این ظرفیتها نهتنها بخشی از اقتصاد کشاورزی استان را شکل میدهند بلکه میتوانند محور توسعه گردشگری طبیعی، تاریخی و ادبی باشد.
وی افزود: این جشنواره تنها معرفی دو محصول شاخص نیست، بلکه یادآور پیوند تاریخی شیرازیها با باغ و طبیعت است.
سومین جشنواره ملی انار و خرمالو در بوستان شهید رجایی فرهنگشهر شیراز برپا شده و تا ۳۰ آبان ادامه دارد.