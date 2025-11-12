چهار شهروند مشهدی بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه گازگرفتگی ساعت ۶ و ۴۲ دقیقه صبح امروز، چهارشنبه در خیابان فکوری مشهد رخ داد که برای امدادرسانی به مسمومان یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

محمد علیشاهی افزود: همه افراد دچار مسمومیت با گاز منواکسید کربن توسط آمبولانس به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد منتقل شدند.

وی ادامه داد: با توجه به آغاز فصل پاییز و افزایش حوادث گازگرفتگی در این بازه زمانی، باید آگاهی مردم نسبت به خطرات و آسیب‌های گازگرفتگی و عوارض آن را اطلاع رسانی کرد، چراکه با آگاه سازی مردم در این خصوص این آمار کاهش خواهد یافت.

علیشاهی از مهمترین علل مسمومیت با گاز منوکسید کربن را استفاده از اجاق‌های آشپزی به عنوان وسایل گرمایشی و نشت گاز از بست‌ها و شلنگ بخاری ذکر کرد و گفت: بررسی استاندارد‌های لازم ساخت و ساز در بازدید‌های حوزه شهرداری می‌تواند در کاهش آمار گازگرفتگی موثر باشد.