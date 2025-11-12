به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس هلال‌احمر بروجرد اظهار کرد: بامداد امروز به دنبال اعلام حادثه از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان لرستان (EOC)، بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه بین‌شهری زالیان شهرستان بروجرد به محل اعزام شد.



محمد کرمی با بیان اینکه در این حادثه بر اثر برخورد بین ۳ دستگاه تریلی در محور بروجرد به اراک ۲ نفر جان باختند و یک نفر مصدوم شد افزود: عملیات رهاسازی توسط نجاتگران هلال‌احمر با همکاری آتش‌نشانی انجام شد، همچنین یک مصدوم توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.





