وی اضافه کرد: این مراسم ۲۸ آبان‌ماه در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین برگزار خواهد شد و جمعی از مسئولان، نویسندگان و کتابداران در آن حضور خواهند داشت.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان گفت: مراسم گرامیداشت هفته کتاب نیز در ۲۵ آبان‌ماه در سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی برگزار می‌شود.

قافله باشی اظهار کرد: در استان قزوین ۴۲ کتابخانه عمومی و ۱۷کتابخانه مشارکتی وجود دارد .

وی افزود : در حال حاضر دو کتابخانه عمومی با مشارکت شهرداری های قشلاق و شریف آباد با اعتباری ۱۴ میلیارد تومان در حال احداث است که پیش بینی می شود تا قبل از پایان سال این دو پروژه به بهره برداری برسد.

قافله باشی گفت: در مجموع بیش از ۶۰ هزار نفر عضو کتابخانه های استان قزوین هستند.

این مسول فرهنگی تاکید کرد: استان قزوین در مجموع به ۱۲۰ کتابخانه نیاز دارد که امیدواریم با حمایت و همکاری مدیریت استان بخشی از کمبود ها را در زمینه سرانه کتابخانه مرتفع کنیم.

قافله باشی یادآور شد : ۴۳ درصد اعضای کتابخانه های استان را آقایان و ۵۷درصد را بانوان تشکیل داده‌اند.

سرپرست کتابخانه های عمومی استان گفت: استان قزوین رتبه ای ۱۲ سرانه کتاب را دارد هر چند بخشی از کتاب قدیمی است.

قافله‌باشی اعلام کرد: با وجود قرار گرفتن کتابخانه‌های قزوین در هرم جمعیتی استان، رتبه هجدهم کشور را در فضای کتابخانه‌ای داریم، اما در بحث عضویت، استان قزوین موفق به کسب رتبه دهم کشوری شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش کتابخانه‌ها در فرهنگ عمومی، موضوع اهدای کتاب را حلقه مفقوده در استان دانست و از عدم تمایل برخی علاقه‌مندان به مشارکت در این امر فرهنگی ابراز نگرانی کرد.

جذب ۲۵ هزار جلد کتاب در شش‌ماه نخست سال برای کتابخانه‌های عمومی استان قزوین

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین از جذب و تأمین حدود ۲۵ هزار جلد کتاب در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این کتاب‌ها از طریق خرید متمرکز توسط نهاد کتابخانه‌ها و همچنین جذب کتاب‌های اهدایی در موضوعات متنوع تهیه شده‌اند.

قافله‌باشی افزود: استان قزوین در حوزه جذب کتاب‌های اهدایی در زمره پنج استان برتر کشور قرار گرفته است که نشان‌دهنده مشارکت فرهنگی قابل توجه در سطح استان است.

وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع تازه‌انتشار برای کتابخانه‌ها، تأکید کرد: تأمین نیاز کتابخانه‌ها امری نسبی است و نمی‌توان به‌طور مطلق گفت که تمام منابع موجود قدیمی یا جدید هستند. برای مدیریت دقیق منابع، باید تسلط موضوعی داشت و با توجه به شاخص‌های کمی و کیفی، کتاب‌های تازه‌منتشرشده را از منابع فرسوده و محدود علمی تفکیک کرد.

قافله‌باشی خاطرنشان کرد: اگرچه ممکن است تمام کتاب‌های مورد نیاز به‌طور کامل تأمین نشده باشد، اما این فرآیند با معیار‌های مشخصی در حال انجام است و تلاش می‌شود تا نیاز‌های مطالعاتی مخاطبان به‌صورت هدفمند پاسخ داده شود.