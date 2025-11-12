پخش زنده
امروز: -
۵۷ غار در آذربایجانغربی شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به شناسایی ۵۷ غار در استان گفت: برای تمام این غارها شناسنامه تهیه شده و تاکنون غارهای قلایچی و دوکچی در بوکان و غار شکریازی در سلماس بهعنوان غارهای درجهیک و غار سهولان مهاباد بهعنوان غار درجه دو طبقهبندی شدهاند.
حجت جباری، همچنین با اشاره به آغاز فصل خواب زمستانی خفاشها افزود: فعالیتهای غارنوردی و اکتشاف در آذربایجانغربی بهطور موقت متوقف شد و این اقدام در چارچوب پویش ملی "کلاهها روی زمین" و با هدف حفاظت از زیستگاههای خفاشها و جلوگیری از برهم خوردن دوره استراحت آنها انجام میشود، بنابراین از دیروز ۲۰ آبان ماه تا پایان فصل زمستان، ورود به غارهای زیستگاهی خفاشها متوقف شد و باید به حداقل ممکن برسد.
جباری اظهارکرد: فصل خواب زمستانی یکی ازحساسترین دورههای زندگی خفاشهاست. در این زمان، فعالیت متابولیک بدنشان به حداقل میرسد و بیدار شدن ناگهانی میتواند انرژی آنها را به سرعت تحلیل برده و باعث مرگشان شود.
وی، با اشاره به اهمیت اکولوژیک خفاشها افزود: این جانوران نقش مهمی در کنترل آفات کشاورزی، گردهافشانی و پراکنش دانهها دارند و حفاظت از آنها به معنای حفظ تعادل اکوسیستم و حتی تأمین امنیت غذایی است.
جباری گفت: غارهای علیشیخ خوی و اشکوتان از مهمترین زیستگاههای خفاشها در استان به شمار میروند و ورود به این غارها در فصل خواب زمستانی بهشدت محدود شده است.
مدیرکل محیط زیست آذربایجانغربی تأکید کرد: از همه گروههای غارنوردی، طبیعتگردان و فعالان محیطزیست دعوت میشود تا در این دوره حساس با ما همراه باشند تا خفاشها بتوانند فصل استراحت خود را بدون تنش سپری کنند.