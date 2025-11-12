پاکستان از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از انتقال غیرقانونی سلاح به گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «عاصم افتخار احمد» نماینده پاکستان در سازمان ملل در نشست شورای امنیت با محور بررسی کنترل تسلیحات غیرقانونی گفت: سلاح‌هایی که از افغانستان در مرز‌های پاکستان کشف و ضبط می‌شوند، عمدتاً از انبار‌های تسلیحاتی‌ای سرچشمه می‌گیرند که پس از خروج نیرو‌های خارجی از آن کشور باقی مانده یا از بازار سیاه سلاح در افغانستان تأمین می‌شوند.

وی با ابراز نگرانی از انباشت سلاح‌های مدرن و مرگبار در افغانستان افزود: این سلاح‌ها به‌طور مستقیم امنیت کشور‌های همسایه به‌ویژه پاکستان را تهدید می‌کنند و در اختیار گروه‌های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP)، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان (BLA) قرار گرفته‌اند که از خاک افغانستان علیه مردم و نیرو‌های امنیتی پاکستان استفاده می‌کنند.

نماینده پاکستان تصریح کرد: انتقال غیرقانونی و بدون کنترل سلاح از مرز‌ها باعث تقویت شبکه‌های تروریستی و مجرمانه شده و صلح و ثبات منطقه را به خطر انداخته است.

او از جامعه جهانی خواست با هماهنگی بیشتر، راه‌های تأمین مالی و تسلیحاتی این گروه‌ها را مسدود کرده و طالبان افغانستان را به اجرای تعهدات بین‌المللی خود برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک آن کشور وادار سازد.

عاصم افتخار احمد همچنین درباره فناوری‌های نوین هشدار داد و گفت: استفاده از چاپ سه‌بعدی در ساخت سلاح و انتشار نقشه‌های دیجیتالی آن در فضای مجازی پدیده‌ای نگران‌کننده است که کنترل آن نیازمند همکاری و نظارت بین‌المللی مؤثر است.

نماینده پاکستان تاکید کرد: جامعه جهانی باید در برابر این تهدیدات هوشیار باشد، زیرا ادامه انتقال غیرقانونی سلاح در افغانستان موجب تداوم درگیری‌ها، تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و تضعیف ثبات منطقه خواهد شد.