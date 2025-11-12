به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در راستای برگزاری اجلاسیه شهدای برون مرزی و کنگره دو هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی، سردار یوسفی جانشین فرمانده سپاه انصار الرضا استان و حجت الاسلام کمالی نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالرضا استان با خانواده شهیدان نوربخش دیدار کردند.

فرمانده سپاه انصار الرضا استان در این دیدار گفت: شهید سیدمحمدهادی نوربخش از شهیدان برون مرزی است که در سال ۱۳۵۹ در منطقه انار دره کشور افغانستان بر اثر ترکش مین به درجه رفیع شهادت نائل شد.

سردار یوسفی افزود: شهید سیدمحمدهادی نوربخش از دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شریف تهران که در خدمت سپاه بود در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۵۹ بر اثر انفجار مین به درجه رفیع شهادت نائل شد.

جانشین فرمانده سپاه انصار الرضا استان گفت: اجلاسیه شهدای برون مرزی استان در اردیبهشت سال آینده در بیرجند برگزار می‌شود.

سردار یوسفی افزود: خراسان جنوبی دارای ۱۸ شهید برون مرزی دارد.

به گفته وی کتابی از خاطرات و خدمات شهیدان برون مرزی در دست تألیف است که در مراسم اجلاسیه شهدای برون مرزی استان نیز رونمایی خواهد شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار الرضا استان هم در این دیدار گفت: وظیفه ماست تا نسل جوان را با سیره، خدمات و تلاش‌ها و از جان گذشتگی‌های شهیدان به ویژه شهدای برون مرزی آشنا کنیم.

حجت الاسلام کمالی افزود: اگر امروز ما در مرزها، کشور و استان دارای امنیت و آسایش هستیم، به خاطر رشادت‌های رزمندگان ما بوده که جان خود را در این راه دادند.

در پایان از برادران شهیدان سید محمد هادی و سید محمد حسین نوربخش تجلیل شد.