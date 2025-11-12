پخش زنده
نخستین مستند عبریزبان ساخت ایران با عنوان «موشکها بر فراز بازان» تولید و منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این اثر که از یک سو یک روایت تازه و کمتر شنیدهشده از جنگ ایران و رژیم صهیونیستی را به تصویر میکشد و از سوی دیگر نیز گامی جدید در تولیدات ناظر به مسئله اسرائیل به شمار میرود.
این نخستین بار است که یک رسانه ایرانی، مستندی را به زبان عبری و برای مخاطب اسرائیلی تولید کرده است.
مستند «موشکها بر فراز بازان» با نگاهی تحلیلی و مستند به ماجرای رویارویی پنهان ایران و اسرائیل در حوزه زیرساختهای نفت و گاز میپردازد؛ رخدادی که توانست مسیر جنگ را دگرگون کرده و معادلات قدرت در منطقه را تغییر دهد.
مخاطب در جریان روایت، با ابعاد تازهای از اشراف اطلاعاتی و قدرت تصمیمگیری در سطوح عالی جنگ آشنا میشود؛ جایی که عقلانیت راهبردی و اراده آهنین، چهرهای دقیق و واقعگرایانه از قدرت ایران در صحنه نبرد ارائه میدهد.
هدف از ساخت این مستند، گفتوگو با افکار عمومی اسرائیل از موضع قدرت و واقعیت است؛ تلاشی برای نمایش تصویری که سالها از نگاه مخاطبان عبریزبان پنهان مانده بود. مستند، با بهرهگیری از گفتوگوهای کارشناسی، دادههای اطلاعاتی و بازسازیهای بصری، تلاش دارد تا در برابر تصویرسازیهای رسانههای غربی و اسرائیلی، حقیقت میدان را بازگو کند.