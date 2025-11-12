پخش زنده
امروز: -
محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق موفقیت این کشور را در برگزاری موفق انتخابات مجلس، تبریک گفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، سفیر ایران در عراق با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بر خود لازم میدانم برگزاری موفقیتآمیز انتخابات پارلمانی عراق را به دولت و ملت برادر عراق تبریک بگویم. این اقدام مهم، نماد اراده مردم عراق و جلوهای از حاکمیت ملی آنان است و نقطه عطفی در مسیر تحکیم دموکراسی، توسعه و ثبات در این کشور بهشمار میرود. برای عراق عزیز، ملت بزرگ و دولت خدمتگزار آن، آیندهای روشن آرزو میکنم.