به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، سفیر ایران در عراق با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بر خود لازم می‌دانم برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات پارلمانی عراق را به دولت و ملت برادر عراق تبریک بگویم. این اقدام مهم، نماد اراده مردم عراق و جلوه‌ای از حاکمیت ملی آنان است و نقطه عطفی در مسیر تحکیم دموکراسی، توسعه و ثبات در این کشور به‌شمار می‌رود. برای عراق عزیز، ملت بزرگ و دولت خدمتگزار آن، آینده‌ای روشن آرزو می‌کنم.