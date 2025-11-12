به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ دارابی گفت: این کاروان امروز در قالب اردوی شش‌روزه راهیان نور از شیروان به سمت مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شد.

فرمانده سپاه ناحیه شیروان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و تربیتی این اردو افزود: برای هردستگاه اتوبوس یک نفر راوی دفاع مقدس و یک خادم‌الشهدا در نظر گرفته شده است تا دانش‌آموزان ضمن بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس، با روحیه ایثار، جهاد و مجاهدت رزمندگان اسلام بیشتر آشنا شوند

سرهنگ دارابی با تأکید بر اینکه اردو‌های راهیان نور نقش مهمی در تربیت نسل انقلابی دارند، اظهار داشت: راهیان نور یک دانشگاه انسان‌سازی است که نوجوانان ما را با ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت پیوند می‌دهد.