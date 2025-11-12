پخش زنده
ششمین جشنواره قورمه، غذای سنتی و نان مهریز از ۱۷ تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ در باغ جهانی پهلوانپور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دبیر اجرایی جشنواره گفت: این رویداد با هدف پاسداشت فرهنگ غذایی، ترویج آداب و رسوم اصیل مهریز و حمایت از تولیدات محلی، در شش روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ شب پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
سیدمحمدامین بیدکی، افزود: مراسم افتتاحیه جشنواره روز دوشنبه، هفدهم آذرماه ساعت ۱۵ در محل باغ جهانی پهلوانپور برگزار میشود.
بیدکی با اشاره به استقبال گسترده مردم و گردشگران از دورههای پیشین اظهار کرد: در این دوره، غرفههای متنوعی برای عرضه قورمههای محلی، نانهای سنتی و دیگر خوراکهای بومی برپا میشود و بازدیدکنندگان میتوانند از برنامههای فرهنگی، هنری و آیینی جشنواره نیز بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: همانند سالهای گذشته، هر روز جشن شهروندی با حضور گروههای هنری، موسیقی محلی و برنامههای خانوادگی برگزار خواهد شد تا فضایی شاد، صمیمی و پرنشاط برای شهروندان فراهم شود.
دبیر اجرایی جشنواره گفت: هدف اصلی برگزاری این جشنواره، معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی شهرستان مهریز، حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان محلی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان مردم است.