به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آتوسا گلشادنژاد، کاراته‌کای وزن منهای ۶۰ کیلوگرم ایران در بازی های همبستگی کشور‌های اسلامی، پس از استراحت در دور اول، نخستین مبارزه خود را برابر نماینده نیجر «نوما محمد» انجام داد و با نتیجه ۹ بر ۱ حریف خود را شکست داد. وی در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از عربستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۰ بر ۲ حریف عربستانی خود را شکست داد. وی در فینال مقابل حریفی از ترکیه قرار خواهد گرفت.

این رقابت‌ها در سالن مالاز ورزشگاه بن فیصل، در ریاض در حال برگزاری است.