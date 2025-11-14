مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از شناسایی و جمع‌آوری ۲۹ مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز از امسال تا پایان نیمه نخست آبان ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حسن زمانی با بیان اینکه سوءاستفاده از انرژی برق، تضییع مستقیم حقوق عمومی است، گفت: تا دهه اول آبان امسال مجموعا ۲۳۱ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شد که انرژی مصرفی آنها به ۳٬۸۹۹ کیلووات ساعت می‌رسید. این میزان انرژی به جای قرار گرفتن در خدمت مردم، در مسیر فعالیت غیرقانونی و سودجویانه مصرف شده است.

وی با اشاره به اینکه مصرف متوسط هر خانوار طبق الگوی توانیر در یک سال ۲۴۰۰ کیلووات است، افزود: بر این اساس، برق مصرف‌شده توسط این مزارع غیرمجاز معادل نیاز سالانه ۲۸۰۰ مشترک خانگی است. یعنی انرژی که باید برای تامین روشنایی، گرمایش و نیاز‌های حیاتی خانه‌ها صرف می‌شد، توسط متخلفان به‌طور پنهانی ربوده شده است.

زمانی با اشاره به آثار مخرب این تخلفات بر شبکه توزیع برق گفت: ماینر‌های غیرمجاز علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به صنعت برق، موجب افت ولتاژ، ناپایداری شبکه و فرسودگی تجهیزات می‌شوند و در نهایت امنیت انرژی و آرامش مشترکان را تهدید می‌کنند.

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با تاکید بر تداوم برخورد قاطع با این تخلفات گفت: شرکت توزیع نیروی برق زنجان با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی، برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارز را با جدیت ادامه می‌دهد و هیچ تخلفی در این حوزه اغماض نخواهد شد.

این مسئول متذکر شد: شهروندان می‌توانند هرگونه اطلاعات از ماینر‌های غیرمجاز را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی اطلاعات آنها، اطلاعات خود را درسایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند. ​