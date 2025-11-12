پخش زنده
رئیس مرکز بهداشت خوزستان از اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مهرداد شریفی با اشاره به آغاز طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در خوزستان گفت: این برنامه با هدف کاهش هزینههای درمانی از جیب مردم، دسترسی عادلانه به خدمات و ارتقای کیفیت مراقبتهای بهداشتی آغاز میشود.
او افزود: این طرح بیش از یکمیلیون و پانصد هزار نفر جمعیت روستایی، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت عشایری را تحت پوشش قرار خواهد داد.
رئیس شبکه بهداشت خوزستان ادامه داد: بر اساس این طرح هر ۴ هزار نفر جمعیت روستایی تحت پوشش یک پزشک عمومی قرار میگیرند و خدمات سطح یک شامل مراقبتهای بهداشتی، درمانی، مامایی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی در مراکز جامع سلامت ارائه خواهد شد.
شریفی تأکید کرد: پزشک خانواده باید جمعیت تحت پوشش خود را بشناسد و مردم نیز پزشک خود را بشناسند، اگر اقدامات پیشگیرانه بهموقع انجام شود، میتوانیم از بروز بسیاری از بیماریها جلوگیری کنیم.
او ادامه داد: چنانچه بیمار به خدمات تخصصی یا فوقتخصصی نیاز داشته باشد، پزشک خانواده از طریق سامانه سیب برای او نوبتگیری میکند؛ بیمار بدون پرداخت هزینه و بدون معطلی در صف به بیمارستانهای مشخصشده در سطح دوم یا سوم ارجاع داده میشود و خدمات تخصصی نیز بهصورت رایگان ارائه خواهد شد.