امیر سرلشکر حاتمی در بازدید از روند احداث دیوار مرزی در شمال شرق کشور و میزان آمادگی و توان رزمی یگانهای ارتش گفت: یگانهای نیروی زمینی با همه توان از مرزها محافظت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده کل ارتش با حضور در مناطق مرزی شمال شرق کشور، از یگانهای ارتش در این مناطق مرزی شامل گردانهای رزمی، پایگاهها، تیپهای متحرک هجومی، کارگاهها و مراحل ساخت و تولید سازههای بتنی دیوار مرزی، قرارگاه عملیاتی لشکر ۷۷ ثامن الائمه و یگانهای آن، بازدید و با حضور و گفتوگو با فرماندهان وکارکنان، آمادگی و توان رزمی یگانهای ارتش را مورد ارزیابی قرار داد.
فرمانده کل ارتش در این بازدید همچنین از روند احداث دیوار مرزی در شمال شرق کشور که با محوریت نیروی زمینی در حال انجام است بازدید و در جریان آخرین اقدامات پیشرفتهای آن قرار گرفت.
امیر سرلشکر حاتمی در جمع فرماندهان و کارکنان این یگان ها، به تلاشهای شبانهروزی رزمندگان ارتش برای حفظ امنیت مرزهای ایران اسلامی در اقصی نقاط کشور اشاره و اظهار کرد: ماموریت اصلی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی ارتش، حفظ تمامیت استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی است که این وظیفه و ماموریت با تلاشهای شبانهروزی کارکنان بهخوبی در حال انجام است وتمامی سعی ارتش بر آن است تا مرزهای کشور به بهترین شکل مورد مراقبت قرار گیرد و بر همین اساس یگانهای نیروی زمینی با تمام توان از مرزها محافظت میکنند.
وی ایجاد دیوار مرزی را اقدامی ارزشمند برای ارتقاء بیش از پیش امنیت در مرزهای شرقی کشور خواند و تصریح کرد: اقدامات مختلفی همچون حفر کانال یا ایجاد خاکریز در مرزهای شرقی و شمال شرقی ایران اسلامی طی سالیان گذشته انجام شده بود، اما احداث دیوار مرزی، اقدامی اساسی برای حل برخی مشکلات مرزی با کشور همسایه و برادر، افغانستان محسوب میشود. امروز این دیوار مرزی با تلاشها و زحمات همه نیروها به ویژه نیروی زمینی و گروههای مهندسی ارتش در حال احداث است و ما موظفیم که نهایت حمایت و پشتیبانی را از آنان به عمل آوریم و معتقدیم این دیوار مرزی نقش بسزایی در امنیت کشورمان دارد.
فرمانده کل ارتش ادامه داد: آنچه ما در جریان این بازدید از روحیه رزمندگان ارتش مستقر در نقاط مرزی دیدیم، حقیقتا ستودنی است و آنان با روحیهای مضاعف و آمادگی لازم میکوشند تا مردم عزیز کشورمان، در امنیت و آسایش خاطر زندگی کنند.