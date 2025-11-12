پخش زنده
رئیس سازمان امور عشایری استان یزد از اجرای پروژههای آبرسانی و حمایتهای مالی برای رفع مشکلات عشایر شهرستان خاتم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، نیکروش در نشست شورای عشایری شهرستان خاتم گفت: هدف از برگزاری این نشست، بررسی و پیگیری مشکلات و دغدغههای عشایر منطقه و اتخاذ تصمیمات اجرایی برای رفع آنها است.
وی با اشاره به چالشهای موجود در تأمین آب و منابع پایدار، افزود: با توجه به وجود مراتع مناسب در منطقه، تأمین آب پایدار با همکاری معاونت دام سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن در برخی مناطق آغاز شده است.
رئیس سازمان امور عشایری استان یزد ادامه داد: در حال حاضر، پروژههای آبرسانی سیار و طرحهای انتقال آب پایدار در شهرستان خاتم در حال اجراست و چشمانداز مثبتی برای بهبود وضعیت تأمین آب عشایر پیشبینی میشود.
نیکروش همچنین از اجرای طرحهای حمایتی برای بهبود وضعیت معیشت عشایر خبر داد و گفت: بهمنظور رفع مشکلات نقدینگی جامعه عشایری، تسهیلاتی از محل تبصرههای حمایتی دولت در نظر گرفته شده و هماهنگیهای لازم با دستگاههای مرتبط برای تخصیص اعتبارات صورت گرفته است.
وی با قدردانی از همکاری مسئولان شهرستان خاتم و دستگاههای اجرایی تأکید کرد: امیدواریم با اجرای این طرحها و استمرار حمایتهای مالی، بخشی از مشکلات جامعه پرتلاش عشایری شهرستان خاتم برطرف و زمینه توسعه پایدار در این بخش فراهم شود.
بر اساس آخرین پایش جمعیت عشایر استان یزد، بیش از هزار و ۳۰۰ خانوار بوده که عمدتا در شهرستانهای ابرکوه، خاتم و مروست زندگی میکنند.