تفاهمنامه همکاری بین اداره بهزیستی و آموزش و پرورش شهرستان ایذه به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ،رئیس اداره بهزیستی ایذه گفت : در در راستای ارتقای سطح سواد و آگاهی جامعه، تفاهمنامهای میان اداره بهزیستی شهرستان ایذه و آموزش و پرورش شهرستان ایذه در خصوص همکاری در اجرای برنامههای نهضت سوادآموزی به امضا رسید.
صیدوی وند ادامه داد : این تفاهمنامه با هدف شناسایی و جذب افراد بیسواد و کمسواد تحت پوشش بهزیستی و فراهمسازی بسترهای لازم برای ارتقای مهارتهای آموزشی و اجتماعی آنان منعقد شده است.