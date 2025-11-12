به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ،رئیس اداره بهزیستی ایذه گفت : در در راستای ارتقای سطح سواد و آگاهی جامعه، تفاهم‌نامه‌ای میان اداره بهزیستی شهرستان ایذه و آموزش و پرورش شهرستان ایذه در خصوص همکاری در اجرای برنامه‌های نهضت سوادآموزی به امضا رسید.

صیدوی وند ادامه داد : این تفاهم‌نامه با هدف شناسایی و جذب افراد بی‌سواد و کم‌سواد تحت پوشش بهزیستی و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای ارتقای مهارت‌های آموزشی و اجتماعی آنان منعقد شده است.

