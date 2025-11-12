به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جانشين انتظامي استان لرستان گفت: مأموران پليس امنيت اقتصادي استان حين كنترل محورهاي مواصلاتي لرستان به يک دستگاه تريلي کشنده حامل سوخت مشكوك شده و آن را متوقف كردند.

سرهنگ فرهاد ابدال چگني افزود: مأموران در بازرسي از اين خودرو ۲۵ هزار ليتر سوخت مازوت خارج از شبکه توزيع کشف کردند.

جانشين انتظامي استان لرستان با اشاره به اينکه در اين رابطه يک نفر دستگير شده است، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش محموله مکشوفه ۵۰ ميليارد ريال برآورد شده است.

سرهنگ ابدال چگني در پايان ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادي، از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک را از طريق تلفن ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.