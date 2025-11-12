\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0645\u0635\u0648\u0628 \u0645\u0631\u063a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0635\u0631\u0641 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0627\u0647 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0628\u0644\u0627\u063a \u0634\u062f\u061b \u0627\u0645\u0627 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0645\u0635\u0631\u0641\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u06af\u0648\u0634\u062a \u0645\u0631\u063a \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0644\u0627\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0646\u0631\u062e \u0645\u0635\u0648\u0628 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\n\n\u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0645\u0631\u063a \u062e\u0627\u0631\u062c \u0627\u0632 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0645\u0635\u0648\u0628\n