کارشناس هواشناسی گفت: پیش بینی میکنیم روز شنبه ۲۴ آبان، شاهد بارش پراکنده باران در استان قم باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان از ورود سامانه بارشی در روز شنبه ۲۴ آبان خبر داد و گفت: پیش بینی میکنیم عصر روز شنبه شاهد بارش پراکنده به ویژه در ارتفاعات غربی استان باشیم.
مرتضی صبوری با اشاره به وضعیت دمای هوا گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۲۴ درجه و فردا ۲۵ درجه سانتیگراد است.
وی افزود: خنکترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته، شکوهیه با ۳ درجه سانتیگراد بوده است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان در خصوص وضعیت جوی گفت: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با افزایش ابر و غبار محلی (بر اثر انباشت آلایندههای جوی) خواهد بود.