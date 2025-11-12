برنامه «سرزمین من»، با معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و میراث معماری شاخص سرایان، شهری با پیشینه‌ای غنی در بافت سنتی و هنر‌های دستی و برنامه «ققنوس»، با پخش زنده نشست بین‌المللی «دیپلماسی کتاب با طنین اقبال»، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

«سرزمین من» و «ققنوس»، از رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پنجمین روز از پنجمین رویداد ملی «ایران‌ جان خراسان جنوبی»، این بار در شهر تاریخی سرایان در برنامه‌ رادیویی «سرزمین من»، معرفی می‌شود. این برنامه به طور زنده و مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو خاوران ازکاروانسرای تاریخی سرایان پخش می‌شود.

«سرزمین من»، امروز از ساعت ۱۳ تا ۱۴، با معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و میراث معماری شاخص سرایان، شهری با پیشینه‌ای غنی در بافت سنتی، هنر‌های دستی و آیین‌های مردمان خراسان جنوبی، پخش می شود.

سرایان، شهر آب‌انبار‌های تاریخی، بهشت منجمان و کویر نوردان، پایتخت بنتونیت که با نام گِل ارمنی در طب سنتی است.

در بخش گفت‌وگویی برنامه، کارشناسان میراث فرهنگی، فعالان گردشگری و پژوهشگران محلی از نقش مردم سرایان در پاسداشت سازوکار‌های زیستی و هنری این منطقه و چشم‌انداز توسعه‌ی فرهنگی و گردشگری استان سخن می‌گویند.

«سرزمین من»، با تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری و کارشناسی محمدعلی مؤمنی، از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش می شود.

نشست بین‌المللی «دیپلماسی کتاب با طنین اقبال»، امروزساعت ۱۵، در سالن همایش‌های بین‌المللی مؤسسه فرهنگی اکو برگزار می‌شود. رویدادی که رادیو فرهنگ در قالب برنامه «ققنوس» به‌صورت زنده پوشش خواهد داد. این گردهمایی با محوریت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، به بزرگداشت صدو‌چهل‌و‌هشتمین زادروز علامه اقبال لاهوری اختصاص دارد.

رادیو فرهنگ امروز از مؤسسه فرهنگی اکو، برنامه «ققنوس» را به همت گروه ادب و هنر پخش می‌کند این برنامه در راستای تقویت روابط فرهنگی میان کشور‌های عضو، اکو گامی تازه در مسیر دیپلماسی فرهنگی و گفت‌وگوی تمدن‌های هم‌زبان منطقه برمی‌دارد، جایی که شعر، زبان مشترک ملت‌ها و پلی برای پیوند فرهنگی می‌شود.

در این برنامه، آیین‌هایی همچون شعرخوانی از دیوان اقبال، رونمایی از مجموعه مکاتبات تاریخی «رقایم اقبال به عطیه بیگم» و اجرای موسیقی زنده الهام‌گرفته از اشعار اقبال، پیش‌بینی شده است. شاعرانی نامدار از ایران، پاکستان، افغانستان و سایر کشور‌های عضو اکو در این مراسم حضور دارند.

«ققنوس»، با نویسندگی و تهیه کنندگی معصومه سادات علوی نکو و گویندگی مهدی محمدیان، از ساعت ۱۵ تا ۱۷، به صورت زنده پخش می شود.