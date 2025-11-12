کشف بیش از ۱۰۰۰ قرص غیرمجاز در دورود
فرمانده انتظامی شهرستان دورود از کشف بیش از یکهزار عدد انواع قرص غیرمجاز و پلمب ۴ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی شهرستان دورود گفت: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی مبنی بر توزیع داروهای غیرمجاز توسط چند واحد صنفی در سطح شهر دورود، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، پاسگاه ناصرالدین و پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ مجتبی نوریان افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، به محلهای مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از چهار واحد صنفی متخلف، بیش از یکهزار عدد انواع قرص غیرمجاز و داروهای فاقد مجوز رسمی کشف کردند.
فرمانده انتظامی دورود تصریح کرد: در این عملیات، واحدهای صنفی متخلف پلمب و پرونده آنها برای بررسیهای بیشتر به مراجع ذیربط ارسال شد.
سرهنگ نوریان با اشاره به دستگیری پنج نفر در این رابطه، گفت: پلیس با جدیت با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه توزیع داروهای غیرمجاز برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سلامت جامعه به خطر بیفتد.
فرمانده انتظامی دورود در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی در زمینه فروش یا توزیع قرصها و داروهای غیرمجاز، موضوع را بلافاصله از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
وی تأکید کرد: همکاری مردم با پلیس نقش مهمی در حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از جرایم دارویی و بهداشتی در سطح جامعه دارد.