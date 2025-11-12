کرم چهارلنگ افزود: در این اردوی جهادی علاوه بر ویزیت رایگان دام‌ها و همچنین آموزش در خصوص راه‌های کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مشترک و بیماری‌های دامی توسط کارشناسان دامپزشکی استان، خدماتی مانند واکسیناسیون دام، سم پاشی مکان‌های نگهداری دام ها، دارو و آموزش‌های تخصصی به دامداران نیز ارائه شد.

چهارلنگ با بیان اینکه اردو‌های جهادی دامپزشکی استان در هفته‌های آتی در همه شهرستان ها‌ی استان برگزار می‌شود، اضافه کرد: اعزام این اردو‌ها در پیشگیری از ابتلای دام‌های سبک و سنگین به بیماری‌های مشترک انسان و دام و حفظ جمعیت دامی که اقتصاد و معیشت روستائیان به آن وابسته است تاثیر بسزایی دارد.

وی از اجرای واکسیناسیون دام‌های روستائیان استان در این ا

ر

دو‌های جهادی دامپزشکی خبر داد و گفت: امسال از یک میلیون ۶۰۰ هزار راس دام در استان تاکنون حدود ۴۵ هزار دام علیه بیماری طب برفکی واکسینه شد.