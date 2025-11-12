با وجود تغییر اقلیم و خشکسالی‌های پیاپی، سطح زیرکشت ذرت علوفه‌ای امسال در شهرستان کاشمر ۲۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر گفت: با توجه به خشکسالی و فقر مراتع، ذرت علوفه‌ای مورد استقبال دامداران است و نسبت به گذشته سهم بیشتری در جیره غذایی دام‌ها دارد.

کاظم قربان پور با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید خوراک دام افزود: ذرت علوفه‌ای بعنوان یکی از اصلی‌ترین و باکیفیت‌ترین نهاده‌های دامی، نقش حیاتی در امنیت غذایی و توسعه دامپروری ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: امسال سطح زیرکشت ذرت علوفه‌ای شهرستان کاشمر، ۱۸۰ هکتار بوده که از این مقدار حدود ۲۲ هکتار آن با استفاده از آبیاری‌های نوین نوار تیپ کاشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر میانگین برداشت از هر هکتار را ۵۰ تن عنوان و بیان کرد: با توجه به حمایت‌های جهاد کشاورزی و تعامل کشاورزان، بیش از ۹ هزار تن ذرت علوفه از مزارع شهرستان کاشمر برداشت شده است.

قربان پور کاشت این محصول را راهبردی برای امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی دانست و اظهار داشت: عملکرد بالا در واحد سطح، ارزش غذایی مطلوب، کم آب بر بودن نسبی محصول، تناوب زراعی مناسب و از همه مهمتر کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی از مهمترین مزایای ذرت علوفه‌ای است.

این مسئول تاکید کرد: حمایت و سرمایه گذاری در این بخش نه تنها باعث رونق اقتصادی مناطق روستایی می‌شود، بلکه زنجیره تامین محصولات دامی را نیز تقویت خواهد کرد.