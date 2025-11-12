پخش زنده
بیش از ۱۱ هکتار زمین برای نهضت مسکن ملی در شهرهای سردشت و ربط واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سردشت گفت: از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، از سال گذشته زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در شهر سردشت و ۱.۵ هکتار در شهر ربط واگذار شده که هنوز عملیات آماده سازی آن تمام نشده است.
لیلا صالح پور افزود: با توجه به موقعیت کوهستانی، شیبهای تند و پراکندگی روستاها، شناسایی زمینهای مناسب زمانبر و هزینهبر بوده و در حال حاضر اراضی سردشت و ربط در مرحله تسطیح و آمادهسازی قرار دارند که امیدواریم هرچه سریعتر عملیات اجرایی آن آغاز شود.
صالح پور تصریح کرد: برای پروژههای شهرهای نلاس و میرآباد هم مراحل اولیه شناسایی و رایزنی برای دریافت زمین در حال انجام است و برنامه داریم با همکاری سازمانهای ذیربط، زمینهای بلااستفاده در محدوده شهر و حومه را برای اجرای طرح شناسایی کنیم.
وی در خصوص آمار ثبتنام هم گفت: در چهار شهر سردشت، میرآباد، نلاس و ربط پنج هزار و ۶۴۸ نفر ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۳۰۱ نفر افتتاح حساب و واریز مبلغ اولیه را انجام دادهاند و ۱۵۶ نفر هم به مرحله عقد قرارداد نهایی رسیدهاند.
صالح پور افزود: همچنین دوهزار و ۸۲۰ نفر به دلیل نداشتن شرایط حذف و ۴۹۶ نفر به درخواست خود انصراف دادهاند.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سردشت اضافه کرد: تلاش ما این است که با تسریع فرآیندهای اداری و بانکی، زمینهای شناسایی شده هرچه سریعتر آماده واگذاری شود و پروژههای مسکن ملی در سردشت و مناطق اطراف هر چه زودتر وارد مرحله ساخت شوند.
با وجود پیشرفت مناسب طرح نهضت ملی مسکن در سایر شهرهای آذربایجان غربی، مناطق کوهستانی همچون سردشت با محدودیت زمین مواجه هستند.
این محدودیتها باعث شده پروژهها اغلب در مرحله آمادهسازی زمین باقی بمانند و روند احداث واحدها نسبت به سایر شهرها کندتر پیش رود.