پخش زنده
امروز: -
سایت دفن زباله شهر جوانرود معروف به شمامهای از شب از گذشته دچار حریق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، با هماهنگی فرماندار جوانرود با حضور اعضای ستاد بحران بلافاصله عملیات گستردهای برای مهار اتش سوزی انجام شد.
دراین عملیات که نیروهای ستاد بحران فرمانداری، شهرداری، مهندسی سپاه، منابع طبیعی و هلال احمر مشارکت داشتند بخشی از اتش سوزی مهار شده است.
صبح امروز عبدالله زاده فرماندار جوانرود با حضور میدانی در محل آتش سوزی با قدردانی از تلاش ستادبحران بر فراهم شدن امکانات لازم برای مهار این آتش سوزی تاکید کرد .