کشف محموله ۶ میلیارد ریالی پوشاک قاچاق در دلفان
فرمانده انتظامی دلفان از توقیف یک دستگاه خودروی حامل مقادیر قابلتوجهی کتونی و پوشاک فاقد مجوز به ارزش بیش از ۶ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی دلفان گفت: مأموران ایست و بازرسی «گشور» هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور هرسین – دلفان به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و آن را با هماهنگی مقام قضایی متوقف کردند.
سرهنگ بهروز بازوند افزود: در بازرسی از خودروی مذکور، ۸۶ کارتن کتونی و سه کیسه بزرگ البسه فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف و ضبط شد.
به گفته فرمانده انتظامی دلفان، ارزش ریالی این محموله قاچاق توسط کارشناسان مربوطه بیش از ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ بازوند با اشاره به اینکه یک نفر در این رابطه دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: پلیس بهصورت مستمر و هدفمند با پدیده قاچاق کالا برخورد میکند و اجازه نخواهد داد سودجویان با فعالیتهای غیرقانونی، اقتصاد کشور را آسیبپذیر کنند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق کالا، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویتهای اصلی نیروی انتظامی در راستای حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی است.