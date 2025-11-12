به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا امیری افزود: در این طرح ۸۲ گروه و ۱۲۳ گشت ثابت و سیار راهداری به همراه ۵۹۳ دستگاه ماشین آلات سبک، سنگین و نیمه سنگین حضور دارند.

امیری افزود: بیش از ۶ هزار کیلومتر راه در استان نیازمند توجه ویژه در عملیات راهداری زمستانی است و جاده‌های شیراز-اصفهان، شیراز-یاسوج و شیراز-بوشهر به عنوان راه‌های اصلی استان در اولویت ارائه خدمات است.

وی اظهارکرد: گشت‌های راهداری هم به منظور ترمیم، بازسازی و بهسازی جاده‌ها، هدایت و کنترل ترافیک و روان‌گردانی حرکت خودرو‌ها و همچنین همیاری و همکاری با مردم در هنگام خرابی خودرو‌ها در تمام جاده‌های استان فعال هستند.

امیری افزود: مخازن ذخیره سوخت بررسی و مصالح راهداری زمستانی مصرفی شامل نمک و ماسه به میزان مورد نیاز تهیه شده و ۷۰ پایگاه راهداری برای خدمات رسانی به مردم در آماده باش کامل هستند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس گفت: کاربران جاده‌ای می‌توانند با تلفن گویای ۱۴۱ و یا ارسال پیامک به سامانه جامع ۱۴۱، ضمن کسب اطلاع از وضعیت جوی راه‌های کشور و استان، شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را هم ثبت کنند.