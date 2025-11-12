به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معصومه آقاپور، در آیین گرامیداشت روز کیش و رونمایی از دستاورد‌های منطقه آزاد کیش گفت: با تعریف پلتفرم‌ها و ابزار‌های جدید در بورس کالا و فرابورس، شرایطی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حرکت اقتصاد کشور از بانک‌محوری به سمت اوراق‌محوری فراهم شده است.

عضو حقیقی شورای عالی بورس، افزود: خوشبختانه با پلتفرم‌های جدیدی که تعریف می‌شود و ابزار‌های مالی نوینی که در حال شکل‌گیری است، در بورس کالا و فرابورس، شرایطی فراهم شده تا بتوانیم به‌ویژه در حوزه ETF‌ ها و صندوق‌های طلا و ژاپن، سرمایه‌گذاری‌های مؤثر و کاهش حجم نقدینگی کشور را محقق کنیم و اتفاقی بسیار مثبت که آثار اقتصادی مطلوبی خواهد داشت.

آقاپور اندیشه‌ای خاطرنشان کرد: هم اکنون زمینه‌ای فراهم شده تا بتوانیم جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز در بورس داشته باشیم.

او افزود: امیدوارم اقتصاد کشور از بانک‌محوری به اوراق‌محوری حرکت کند تا در بخش تولید، صنعت و رشد واقعی GDP شاهد تحول باشیم.

او با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در مدیریت بازار سرمایه گفت: رشد بورس با تدبیر، علم و بهره‌گیری از پلتفرم‌ها و هوش مصنوعی در حال انجام است و ان‌شاءالله بتوانیم شاهد جهشی بزرگ در اقتصاد کشور باشیم.