پخش زنده
امروز: -
پروژه روشنایی سراهی روم محور قائن - بیرجند برای افزایش ایمنی جاده اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای قاین گفت: پروژه روشنایی در سراهی روم در محور شریانی قاین-بیرجند که یکی از پرترددترین تقاطع هاو مسیر ترانزیتی به سمت بنادر جنوبی کشور است با اعتبار هزینه شده ۴۵ میلیارد ریال اجرا شد.
رقابتی از پروژه روشنایی سراهی روم به طول ۱.۵ کیلومتر خبرداد و افزود: سایر پروژههای در دست اقدام نیز پروژه روشنایی در سه راهی نیگ و سراب در محور قاین-بیرجند در حال اجرا است.
به گفته وی این دو پروژه با توجه به مطالبات مردمی و نیاز به افزایش ایمنی در محورهای قاین-بیرجند توجه به حجم بالای تردد انجام شده و انتظار میرود که اجرای این دو پروژه احساس امنیت و آرامش بیشتری برای کاربران جادهای ایجاد شود.