به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار خوروبیابانک در جلسه برنامه ریزی مانور زمستانه هدف از اجرای این طرح را خدمت‌رسانی مطلوب به مسافران، اسکان مسافران، تغذیه اضطراری و سرعت در رسیدگی به تصادفات و نجات حادثه دیدگان بیان کرد.

علی اصغر ایرجی افزود: ضروری است تا راهداری، هلال احمر، پلیس راه، شبکه بهداشت، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های خدمات رسان مدیریت بحران نقاط حادثه‌خیز را شناسایی کنند و برای مقابله با حوادث احتمالی آماده باشند.