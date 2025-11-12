به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران از ساعت ۱۲:۳۰ امروز نخستین بازی خود را در مسابقات ماناس قرقیزستان مقابل تیم زیر ۲۳ سال روسیه برگزار خواهد کرد.

برهمین اساس امیدرضا روانخواه، ترکیب اصلی تیمش را برای این مسابقه به شرح زیر اعلام کرد:

محمد خلیفه، دانیال ایری، محمد مهدی زارع، ارشیا وثوقی‌فرد، مهدی مهدوی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، محمد جواد حسین‌نژاد، علیرضا صفری، سعید سحرخیزان، محمد حسین صادقی و افشین صادقی