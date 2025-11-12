پخش زنده
مدیر کل امور دانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان گفت: متقاضیان تحصیل در نظام آموزشی کشور تنها از طریق موسسات معتبر و تحت نظارت سازمان امور دانشجویان اقدام به پذیرش در دانشگاههای ایران کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفری در این جلسه با اشاره به برگزاری دورهای این جلسات گفت: در حال حاضر، ۱۵۶ موسسه جذب دانشجوی بینالملل که مورد تأیید سازمان امور دانشجویان هستند، به عنوان بازوان اجرایی دانشگاهها در کشورهای دیگر فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه این موسسات به تسهیل حضور دانشجویان بینالمللی در نظام آموزش عالی کشور کمک میکنند؛ افزود: هدف از این جلسات، همفکری و بررسی مشکلات به منظور تسهیل فرایند جذب دانشجویان نخبه بینالمللی با کیفیت بالاتر و هم افزایی در جهت توسعه دیپلماسی علمی کشور در فضای جهانی است.
جعفری همچنین در این جلسه از دانشگاهها درخواست کرد تا با موسسات جذب دانشجویان بینالملل همکاری بیشتری داشته باشند و جلسات مشترکی برای همافزایی و شناسایی ظرفیتهای متقابل برگزار کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: این تعاملات به تنوع بخشی در جذب دانشجویان بینالمللی کمک میکند. امیدوار هستیم بتوانیم از کشورهای مختلف، دانشجویان نخبه بینالمللی را برای تحصیل در دانشگاههای کشور جذب کنیم تا به نحوی به توسعه علمی کشور کمک کنیم.
جعفری خاطرنشان کرد: این نظارت به جلوگیری از سوء استفادههایی که در این زمینه ممکن است رخ دهد، کمک کرده و تضمینی برای کیفیت و آموزش دانشجویان بینالمللی خواهد بود.