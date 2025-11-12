چراغ سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری روشن شد.

آغاز به کار سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی امروز با اجرای نمایش «در» به کارگردانی حسین وکیلی از بروجن در تماشاخانه مهر شهرکرد آغاز شد.

سه بانوی بازیگر نمایش «در» با همراهی گفتار فرهاد آییش از هنرمندان بنام کشور، نمایی متفاوت از مسئله مهاجرت را پیش روی تماشاچیان نخستین اجرای جشنواره سی و هفتم تئاتر استان گذاشتند.

سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی در ادامه و در نخستین روز برگزاری، شاهد اجرای چهار نمایش «بلوط و زاگرس»، «رختشور شاه»، «آبادی» و «نِ تار» نیز خواهد بود.

رحیم نوروزی، جهانشیر یاراحمدی و قاسم اسماعیلی دهکردی داوری این دوره از جشنواره تئاتر استانی را برعهده دارند.