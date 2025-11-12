به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ احمد دیناری گفت: در راستای حفاظت مشارکتی از یوزپلنگ ایرانی، درسال‌های گذشته سه دوره از این همایش با حضور محیط‌بانان، جوامع محلی، همیاران و دوستداران محیط‌زیست برگزار شده و این رویداد با هدف آگاهی بخشی، بررسی چالش‌ها و ارتقای مشارکت مردمی در حفاظت از محیط‌زیست برگزار می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود: ثبت این همایش در تقویم رویداد‌های گردشگری، در راستای اجرای راهبرد «ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویداد» از سند تحول دولت انجام شده است.

دیناری با اشاره به ویژگی‌های منطقه‌ای ادامه داد: پناهگاه حیات‌وحش میاندشت جاجرم با وسعت ۸۵ هزار هکتار، قدیمی‌ترین منطقه حفاظت‌شده کشور و زیستگاه امن یوزپلنگ ایرانی به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی علاوه بر تقویت هویت فرهنگی و بومی جوامع محلی، به ترویج هنر‌های سنتی و توسعه گردشگری پایدار نیز کمک می‌کند.

همایش «یوزپلنگ ایرنی» در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با شماره ۱۰۴۱۱۱۱۸۵ در فهرست رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.