سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی گفت: همایش «یوزپلنگ ایرانی» جاجرم بهعنوان یکی از رویدادهای شاخص زیستمحیطی و گردشگری، در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ احمد دیناری گفت: در راستای حفاظت مشارکتی از یوزپلنگ ایرانی، درسالهای گذشته سه دوره از این همایش با حضور محیطبانان، جوامع محلی، همیاران و دوستداران محیطزیست برگزار شده و این رویداد با هدف آگاهی بخشی، بررسی چالشها و ارتقای مشارکت مردمی در حفاظت از محیطزیست برگزار میشود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی افزود: ثبت این همایش در تقویم رویدادهای گردشگری، در راستای اجرای راهبرد «ساماندهی و حرفهایسازی گردشگری رویداد» از سند تحول دولت انجام شده است.
دیناری با اشاره به ویژگیهای منطقهای ادامه داد: پناهگاه حیاتوحش میاندشت جاجرم با وسعت ۸۵ هزار هکتار، قدیمیترین منطقه حفاظتشده کشور و زیستگاه امن یوزپلنگ ایرانی به شمار میرود.
وی تأکید کرد: برگزاری چنین جشنوارههایی علاوه بر تقویت هویت فرهنگی و بومی جوامع محلی، به ترویج هنرهای سنتی و توسعه گردشگری پایدار نیز کمک میکند.
همایش «یوزپلنگ ایرنی» در تاریخ ۲۰ آبانماه ۱۴۰۴ با شماره ۱۰۴۱۱۱۱۸۵ در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.