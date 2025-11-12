مسابقات زنده کاراته نمایندگان کشورمان، رقابت موی تای نماینده کشورمان، رقابت نایب قهرمان وزنه برداری ایران و دیدار مستقیم والیبال ایران و عربستان، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در ادامه پوشش زنده بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض۲۰۲۵، امروز رقابت مرتضی نعمتی نماینده کشورمان در وزن ۷۵ ـ کیلوگرم و صالح اباذری در وزن ۸۴+ را با حریفان خود به صورت مستقیم پخش می کند.

از ساعت ۱۳:۳۰ رقابت مرتضی نعمتی نماینده مردان کشورمان در وزن ۷۵ـ کیلوگرم با حریفی از پاکستان و در ساعت ۱۶:۳۰ صالح اباذری در وزن۸۴+ با حریفانی از لیبی و کامرون، پخش می شود.

شبکه ورزش در جریان پوشش بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض، امروز از ساعت ۱۳:۱۵، پیکار مسعود عبدالمالکی، به عنوان اولین ورزشکار ایرانی حاضر در رقابت‌های موی‌تای در وزن منهای ۶۵ کیلوگرم را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

ملی پوش موی تای کشورمان موفق شد در دور اول رقابت هایش مقابل حریف ازبکستانی خود به پیروزی دست یابد.

در جریان پوشش بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض، امروز از ساعت ۱۲:۳۰، رقابت علیرضا نصیری وزنه بردار دسته ۱۱۰ کیلوگرم و نایب قهرمان جهان پخش می‌شود.

شبکه ورزش از ساعت ۱۲:۳۰، رقابت علیرضا نصیری نایب قهرمان وزنه برداری و نماینده کشورمان در دسته ۱۱۰ کیلوگرم را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش می دهد.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های والیبال مردان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض، امشب دیدار بین دو تیم ایران و عربستان را پوشش می دهد.

از ساعت ۱۹:۳۰، تیم ملی والیبال ایران در چارچوب رقابت‌های کشور‌های اسلامی ریاض ۲۰۲۵ به مصاف تیم والیبال عربستان می‌رود.

شبکه ورزش این دیدار حساس میان دو تیم هم‌گروه، را با گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم پوشش می‌دهد.

در جدول رقابت‌های والیبال مردان، تیم ایران با ۱۱ امتیاز و عربستان با ۳ امتیاز به ترتیب در جدول دوم و پنجم هستند.