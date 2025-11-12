پخش زنده
در جریان برگزاری نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران، شرکت توانیر و همراه اول با هدف توسعه همکاریهای فناورانه، ایجاد شرکت مشترک در حوزه انرژی و پیشبرد هوشمندسازی صنعت برق، تفاهمنامهای امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تفاهمنامهای میان شرکت توانیر و همراه اول با هدف توسعه همکاریهای فناورانه و ایجاد شرکت مشترک در حوزه انرژی امضاء شد. این همکاری با محوریت هوشمندسازی صنعت برق، توسعه زیرساختهای دیجیتال و بهینهسازی مصرف انرژی شکل گرفته است. بر اساس این تفاهمنامه، دو مجموعه در زمینههایی، چون تصمیمگیری دادهمحور، توسعه شبکه فیبر نوری و طراحی مدل اپراتور مشترک انرژی همکاری خواهند کرد.
محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع توانیر در جریان امضای این تفاهمنامه گفت: این همکاری، پیوندی میان ظرفیتهای فنی توانیر و توان دیجیتال اپراتورهاست.
حمید بهروزی، قائممقام مدیرعامل همراه اول بیان کرد: با همکاری توانیر، مسیر هوشمندسازی صنعت انرژی با قدرت بیشتری دنبال میشود.
این تفاهمنامه گامی تازه در مسیر تحول دیجیتال و افزایش بهرهوری در صنعت انرژی کشور بهشمار میرود.
۷ هزار میلیارد تومان اعتبار در خدمت توسعه و هوشمندسازی شبکه برق
در جریان این نمایشگاه و در جهت تداوم همکاریهای مؤثر و تعاملات سازنده میان صنعت برق و نظام بانکی کشور، تفاهمنامه همکاری مشترک میان شرکت توانیر و بانک صادرات ایران برای چهارمین سال متوالی تمدید و به امضای مدیران عامل دو مجموعه رسید. این تفاهمنامه با هدف تقویت همافزایی، ارتقای ظرفیتهای سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکتهای توزیع نیروی برق و برقهای منطقهای کشور منعقد شد.
بانک صادرات ایران طی سه مرحله همکاری گذشته، نقش مؤثری در تأمین مالی پروژههای توسعهای و هوشمندسازی شبکه ایفا کرده و تاکنون بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار اسنادی دیداری در اختیار مجموعه توانیر و شرکتهای تابعه قرار داده است.
در ادامه این همکاری راهبردی، هفته گذشته از حضور رسمی بانک صادرات ایران در بورس انرژی رونمایی شد؛ اقدامی که مسیر تازهای برای تأمین مالی خرید انرژی توسط شرکتهای توزیع و تداوم برنامه تجهیز و هوشمندسازی شبکه برق کشور فراهم میسازد.
این تفاهمنامه گامی دیگر برای تحقق سیاستهای کلان وزارت نیرو در حوزه جذب سرمایه، توسعه زیرساختها و گذار به شبکه برق هوشمند بهشمار میرود.
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در جریان امضای این تفاهمنامه با بیان این که بانک صادرات همیشه حامی صنعت برق بوده است، اظهار کرد: یکی از محورهای اساسی که شرکت توانیر برای عبور از تاترازی، دنبال میکند بحث هوشمندسازی برق است.
وی افزود: بانک صادرات سال گذشته هم حمایت خوبی از صنعت برق داشت. با امضای این تفاهمنامه که در جمع حدود ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات LC ریالی در اختیار شرکتهای زیرمجموعه توانیر قرار میگیرد، اظهار امیدواری کرد ناترازیها را به حداقل برسانیم.
حسین سیفی، مدیرعامل بانک صادرات با ابراز خوشحالی از امضای این تفاهم نامه برای چهارمین سال متوالی گقت با توجه به اینکه امسال در حوزه انرژی و ناترازی دغدغههای جدی وجود دارد ما هم در کنار توانیر برای کاهش این ناترازی کمک میکنیم.
امضای تفاهمنامه فروش برق میان شرکت برق حرارتی و توانیر
بنابر این گزارش، تفاهمنامه همکاری و فروش برق با هدف حفظ و ارتقای قابلیت تولید در نیروگاههای حرارتی برای تامین برق پایدار شبکه میان شرکتهای مادرتخصصی برق حرارتی و توانیر و همچنین شرکتهای زیرمجموعه امضا و مبادله شد.
بر اساس این تفاهمنامه تامین بخشی از انرژی مورد نیاز شرکت توزیع برق استان تهران توسط شرکت تولید نیروی برق بندرعباس به عنوان آزمایشی اجرای این همکاری تامین میشود.
همچنین با استفاده از این قرارداد، منابع مالی مورد نیاز برای تولید برق پایدار و انجام به موقع تعمیرات نیروگاه بخاری بندرعباس تامین میشود.
براساس این تفاهمنامه، با سرمایهگذاری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با استفاده از تامین مالی توسط سیستم بانکی پروژههای بهسازی، رفع محدودیت، ارتقای توان و امکان افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی در قالب این تفاهمنامه انجام میشود.