به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام پایگاه خبری دانشگاه اصفهان، شرکتی دانش‌بنیان به مدیریت حامد افتخارزاده مستقر در ناحیه نوآوری دانشگاه اصفهان با بیش از چهار سال سابقه فعالیت موفق در حوزه توسعه منابع انسانی و نوآوری‌های سازمانی، توانسته جایگاه ویژه‌ای در عرصه مدیریت استعداد‌ها و ارائه راهکار‌های فناورانه کسب کند.

این شرکت با تکیه بر دانش و تخصص تیمی حرفه‌ای و متعهد، همواره در مسیر ارائه خدمات و محصولاتی بوده که نه تنها فرآیند‌های سازمانی را هوشمندتر می‌کنند، بلکه به رشد و پیشرفت سازمان‌ها کمک می‌کنند.

محصول برجسته این شرکت، «افتخار تلنت»، یک پلتفرم پیشرفته مدیریت منابع انسانی است که به سازمان‌ها امکان می‌دهد فرآیند جذب، ارزیابی، توسعه و نگهداشت و حتی کارآفرینی نیروی انسانی را به شکل هوشمند، دقیق و کارآمد مدیریت کنند.

این محصول با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و الگوریتم‌های هوشمند، تجربه‌ای منحصر‌به‌فرد برای مدیران و کارکنان فراهم می‌کند و زمینه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های سریع و آگاهانه در حوزه منابع انسانی ایجاد می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی «افتخار تلنت» شامل سامانه هوشمند جذب واستخدام، شناسایی سریع بهترین استعداد‌ها و مهارت ها، هم راستایی با استاندار‌های جهانی اونت، گواهی تطبیق شغلی آنلاین و تسهیل فرآیند مصاحبه و انتخاب، ارزیابی و توسعه حرفه‌ای، پایش عملکرد و برنامه‌ریزی رشد و توسعه مهارت‌ها برای هر فرد است.

طراحی راهکار‌های انگیزشی و حفظ استعداد‌های کلیدی سازمان. تحلیل داده‌ها و گزارش‌های مدیریتی: ارائه داشبورد‌های تحلیلی برای تصمیم‌گیری هوشمند و برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی از دیگر ویژگی‌های این فناوری با هوش مصنوعی است.

شرکت افتخار مدیران خاورمیانه با تمرکز بر نوآوری، کیفیت و ارزش‌آفرینی، ثابت کرده است که می‌تواند به عنوان یک مرجع معتبر و پیشرو در حوزه مدیریت منابع انسانی و توسعه استعداد‌ها شناخته شود. شرکت و محصول آن، نمادی از تعهد به رشد سازمانی، هوشمندسازی فرآیند‌ها و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی هستند و آماده‌اند تا با راهکار‌های نوآورانه خود، مسیر موفقیت سازمان‌ها را هموار کنند. این محصول از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد بازدید و تحسین قرارگرفت و جز پنج محصول برتر رونمایی در نمایشگاه فن نما است.

امسال بیش از ۷ هزار نفر از رویداد «فن‌نما» در مدت چهار روز برگزاری تا ۲۰ آبان ماه بازدید کردند که با توجه به تخصصی بودن نمایشگاه «فن‌نما»، این استقبال دستاورد و موفقیتی چشمگیر محسوب می‌شود.