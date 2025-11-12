پخش زنده
با آغاز فصل سرما طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بیخانمانها اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به آغاز طرح «پناه گرم» ویژه ساماندهی و اسکان موقت افراد بیخانمان در فصل سرما گفت: امسال نیز همچون سالهای گذشته، طرح ویژه فصل سرما با عنوان پناه گرم از روز گذشته-۲۰ آبانماه ۱۴۰۴- در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران آغاز شده و تا پایان فصل سرما، یعنی اواخر اسفند و اوایل فروردینماه ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر همکاری نهادهای مختلف از جمله بهزیستی و قرارگاه اجتماعی افزود: تمام تلاش مدیریت شهری این است که با استفاده از ظرفیت مددسراهای ثابت و سیار، اتوبوسهای سیار و حتی فضاهای جدید در صورت نیاز، از بروز هرگونه حادثه یا فوت در میان افراد بیخانمان به دلیل برودت هوا جلوگیری شود.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به پیشبینی استقرار اتوبوسهای سیار در میادین اصلی شهر اظهار کرد: بر اساس تجربه سالهای گذشته، در حدود ۲۰ تا ۲۵ میدان اصلی شهر که محل تجمع این افراد است، خدماترسانی انجام میشود. در کنار مددسراهای ثابت، اتوبوسهای سیار نیز آماده خدمترسانی هستند تا افرادی که به هر دلیل تمایل به مراجعه به مددسراها ندارند، از این خدمات بهرهمند شوند. همچنین تیمهای مددکاری در پاتوقها حاضر میشوند تا وسایل گرمایشی در اختیار این افراد قرار دهند یا آنان را ترغیب به استفاده از ظرفیتهای اسکان کنند.
رحمانی افزود: در حال حاضر ۱۵ مددسرای ثابت فعال است و در میادین اصلی شهر نیز به تناسب نیاز، چندین اتوبوس سیار مستقر میشود. همچنین از ظرفیت گشتهای "حامی شهر" برای شناسایی و هدایت افراد بیسرپناه به مراکز پیشبینیشده استفاده خواهد شد.